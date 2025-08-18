Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Defense Express.

Какие характеристики ракеты "Фламинго"?

Украинская крылатая ракета "Фламинго" предназначена для массового производства и уже изготовлена на цехах компании Fire Point. Дальнобойная ракета вскоре появится в арсенале украинской армии.

Специалисты смогли выяснить ее характеристики, зная лишь несколько фактов. Известно, что таких крылатых есть немного.

На опубликованном в сети фото знатоки оружия увидели похожую крылатую ракету на FP-5, характеристики которой уже объявлены.

Так, кроме дальности известен в частности возможное время полета – более 4 часов. Ракета "Фламинго" может разогнаться до 950 километров в час, а ее крейсерская скорость достигает 850 – 900 километров в час. Размах крыла ракеты может быть до 6 метров

Крейсерская скорость – это термин, означающий экономическую скорость самолета, ракеты или БпЛА для комфортного полета. Она обычно несколько меньше максимальной.

Учитывая объявленные характеристики "Фламинго" и FP-5, а также внешний вид обеих ракет, включая то, что речь идет о большой крылатой ракете с фиксированным прямым крылом и размещение двигателя над фюзеляжем, никаких альтернатив не просматривается,

– объяснило издание.

Тот факт, что боевая часть "Фламинго" составляет тонну, это делает ее мощнее Tomahawk, у которого эта характеристика – 450 килограммов. Кроме этого, преимуществом ракеты "Фламинго" является то, что в ней использовано спутниковую навигацию, устойчивую к РЭБ, а также инерциальная система.

К слову, Milanion Group сообщает, что сможет изготавливать ежемесячно по 50 таких ракет.