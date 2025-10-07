Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал Axios.
К теме Тема Tomahawk может стать началом переговоров: политолог назвал условия для этого
Как в США восприняли новость Трампа о Tomahawk для Украины?
Украина подчеркивает, что ракеты Tomahawk позволят ей наносить удары по военным объектам вглубь территории России, а также станут инструментом сдерживания Владимира Путина и давления на него, создав более выгодные условия для переговоров.
В то же время украинский чиновник и источник, приближенный к правительству, отметили, что не владеют информацией, принял ли Дональд Трамп решение о передаче ракет Киеву.
По словам другого собеседника, близкого к украинскому правительству, последние недели представители администрации Трампа выражали беспокойство, смогут ли США контролировать использование ракет Tomahawk Украиной после их покупки и оплаты странами НАТО.
Кстати, полковник запаса ВСУ, военный эксперт и летчик-инструктор Роман Свитан предполагал в эфире 24 Канала, что передача Tomahawk Украине возможна только для определенных геополитических задач, которые касаются Америки. Трамп может решить передать ракеты Украине для того, чтобы показать Китаю свою силу и мощное вооружение.
Обратите внимание! Редакция сайта 24 Канала собирает средства на автомобиль для 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Задонатить на сбор можно по этой ссылке на банке. Каждый, кто задонатит 200 гривен и более, автоматически становится участником розыгрыша iPhone 16 256GB. Подробнее – здесь.
Что известно о возможной передаче Tomahawk Украине?
Дональд Трамп 6 октября заявил, что "почти принял решение" о предоставлении ракет Tomahawk Украине. Однако президент США хочет получить ответы на несколько вопросов от украинской стороны относительно их использования.
За день до этого российский диктатор Владимир Путин угрожал Дональду Трампу, что поставки ракет Tomahawk в Украину могут "навредить отношениям между Россией и США". Также глава Кремля считает, что предоставление этих ракет якобы "не изменит соотношение сил на поле боя".
Также журналисты The Telegraph писали, что Владимир Зеленский попросил у Дональда Трампа предоставить Украине дальнобойные ракеты Tomahawk. Сам Трамп положительно воспринял эту идею, поскольку разгневан на Путина из-за игнорирования всех его усилий по прекращению войны.