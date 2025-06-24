Интересно, что в Израиле согласились на перемирие. В Иране же утверждают, что договоренностей о прекращении огня нет, передает 24 Канал.

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Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира

Несмотря на то, что ситуация на Ближнем Востоке остается все еще нестабильной, конгрессмен Палаты представителей США, республиканец от штата Джорджия, Бадди Картер выдвинул Трампа на премию мира.

Он направил письмо в Нобелевский комитет мира, в котором заявил, что Трамп сыграл "чрезвычайную и историческую роль" в завершении "вооруженного конфликта между Израилем и Ираном и предотвращении получения наиболее смертоносного оружия на планете государственным спонсором терроризма №1 в мире".

По словам Картера, Трамп "прибегнул к смелым и решительным действиям, чтобы остановить ядерные амбиции Ирана".

Он отметил, что лидерство Трампа во время этого кризиса "воплощает саму суть того, что стремится почтить Нобелевская премия мира: стремление к миру, предотвращение войн и содействие международной гармонии".

Картер подчеркнул, что президент Трамп продемонстрировал мужество и ясность, "подарив миру редкую надежду". "Учитывая это, я с уважением подаю эту номинацию Дональда Трампа, 47-го президента США, на рассмотрение для присуждения Нобелевской премии мира", – завершил свое письмо политик.

Это не первый раз, когда Трампа номинируют на эту премию, хотя он до сих пор ее не получал.

В начале этого года конгрессмен Даррел Исса, республиканец от Калифорнии, также выдвигал Трампа на премию, аргументируя это его "впечатляюще эффективным влиянием" на мир в мире после победы на президентских выборах 2024 года.