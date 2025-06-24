24 Канал собрал детали.
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Долго ли длилось "перемирие Трампа" и как президент США реагирует на его нарушение
Трамп говорил, что перемирие на Ближнем Востоке будет длиться "вечно". Он выразил надежду, что Иран и Израиль больше не будут стрелять, и назвал это большим днем как для региона, так и для США.
Впрочем, довольно быстро удары возобновились. Перемирие продолжалось менее часа.
Поэтому днем 24 июня Трамп сказал, что недоволен нарушением "полного и абсолютного перемирия". Он обвиняет обе стороны, а особенно – Израиль.
Я недоволен Израилем. И Ираном тоже недоволен. Но больше всего я недоволен Израилем,
– сказал Трамп.
Он призвал Израиль вернуть своих пилотов. "Если вы сбросите эти бомбы, это будет серьезным нарушением", – предупредил президент США.
Трамп уверен, что Иран никогда не возобновит свою ядерную программу, ведь его потенциал исчерпан. Так он намекнул, что атака Израиля не имела смысла.
Интересно, что в Израиле согласились на перемирие. Там говорили, что достигли цели по устранению ядерной и баллистической угроз со стороны Ирана. Но когда Иран запустил ракету, Израиль ответил.
В Иране утверждали, что договоренностей о прекращении огня нет. И опровергли, что запустили ракету.