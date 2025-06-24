24 Канал зібрав деталі.

Дивіться також Припинення вогню між Ізраїлем та Іраном: чи працює перемир'я на Близькому Сході

Чи довго тривало "перемир'я Трампа" і як президент США реагує на його порушення

Трамп говорив, що перемир'я на Близькому Сході триватиме "вічно". Він висловив сподівання, що Іран та Ізраїль більше не стрілятимуть, і назвав це великим днем як для регіону, так і для США.

Втім, досить швидко удари поновилися. Перемир'я тривало менше години.

Тож вдень 24 червня Трамп сказав, що незадоволений порушенням "повного й абсолютного перемир'я". Він звинувачує обидві сторони, а особливо – Ізраїль.

Я незадоволений Ізраїлем. І Іраном теж незадоволений. Але найбільше я незадоволений Ізраїлем,

– сказав Трамп.

Він закликав Ізраїль повернути своїх пілотів. "Якщо ви скинете ці бомби, це буде серйозним порушенням", – попередив президент США.

Трамп упевнений, що Іран ніколи не відновить свою ядерну програму, адже його потенціал вичерпано. Так він натякнув, що атака Ізраїлю не мала сенсу.

Цікаво, що в Ізраїлі погодилися на перемир'я. Там говорили, що досягнули мети щодо усунення ядерної та балістичної загроз з боку Ірану. Але коли Іран запустив ракету, Ізраїль відповів.

В Ірані твердили, що домовленостей щодо припинення вогню нема. І спростували, що запустили ракету.