Зрештою ЦАХАЛ отримав вказівку завдати "інтенсивних ударів" у відповідь на порушення перемир'я. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Sky News.

Дивіться також Іран атакував бази США у відповідь: що наразі відомо про нове загострення на Близькому Сході

Що відомо про нове загострення

Уранці 24 червня Іран продовжив обстріли, запустивши декілька груп ракет. Зокрема, пошкодження зафіксовано в місті Беер-Шева – у зруйнованих будівлях стався витік газу, є загиблі та поранені.

Зверніть увагу! Іран спростовує запуск ракети в бік Ізраїлю після оголошення перемир'я.

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац наказав військовим "рішуче відповісти на порушення Іраном перемир'я, завдавши інтенсивних ударів по цілях режиму в самому центрі Тегерана".