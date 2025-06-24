У своїй соцмережі Truth Social він закликав не порушувати ці домовленості. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Дональда Трампа.

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Які ще заяви зробив Трамп щодо конфлікту між Ізраїлем та Іраном

У ніч на 24 червня Дональд Трамп оголосив про "повне та абсолютне" припинення вогню між Ізраїлем та Іраном. Тоді повідомлялося, що воно розпочнеться приблизно через 6 годин після того, як Ізраїль та Іран завершать свої місії.

За словами американського лідера, "офіційно Іран почне перемир'я, а після 12 годин Ізраїль почне перемир'я, а після 24 годин світ буде вітати офіційне завершення 12-денної війни".