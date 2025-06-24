В конце концов ЦАХАЛ получил указание нанести "интенсивные удары" в ответ на нарушение перемирия. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

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Что известно о новом обострении

Утром 24 июня Иран продолжил обстрелы, запустив несколько групп ракет. В частности, повреждения зафиксированы в городе Беэр-Шева – в разрушенных зданиях произошла утечка газа, есть погибшие и раненые.

Обратите внимание! Иран опровергает запуск ракеты в сторону Израиля после объявления перемирия.

Министр обороны Израиля приказал военным "решительно ответить на нарушение Ираном перемирия, нанеся интенсивные удары по целям режима в самом центре Тегерана". Вероятно, речь идет об утренней атаке по Беэр-Шеве.