11:10, 24 червня

Удень 24 червня Армія оборони Ізраїлю заявила про виявлення ракет, що прямують на північ країни – там пролунала сирена, однак минулося без наслідків.

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац наказав військовим "рішуче відповісти на порушення Іраном перемир'я, завдавши інтенсивних ударів по цілях режиму в самому центрі Тегерана".

Зверніть увагу! Іран спростовує запуск ракети на північ Ізраїлю після оголошення перемир'я.