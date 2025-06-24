09:35, 24 июня

В заявлении Офиса Беньямина Нетаньяху говорится, что Израиль достиг своей цели по устранению ядерной и баллистической угроз со стороны Ирана, поэтому соглашается на предложение Дональда Трампа о перемирии.

Однако страна "решительно" ответит на любые нарушения соглашения о прекращении огня.