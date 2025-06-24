Главное о договоренностях между странами, продолжении обстрелов и заявлениях политиков – пишет 24 Канал.
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Что известно о прекращении огня
Иран якобы атаковал Израиль, ЦАХАЛ готовит ответ
Днем 24 июня Армия обороны Израиля заявила об обнаружении ракет, направляющихся на север страны – там прозвучала сирена, однако обошлось без последствий.
Министр обороны Израиля Исраэль Кац приказал военным "решительно ответить на нарушение Ираном перемирия, нанеся интенсивные удары по целям режима в самом центре Тегерана".
Обратите внимание! Иран опровергает запуск ракеты на север Израиля после объявления перемирия.
Израиль официально согласился на прекращение огня
В заявлении Офиса Беньямина Нетаньяху говорится, что Израиль достиг своей цели по устранению ядерной и баллистической угроз со стороны Ирана, поэтому соглашается на предложение Дональда Трампа о перемирии.
Однако страна "решительно" ответит на любые нарушения соглашения о прекращении огня.
В Иране заявили об отсутствии официальной договоренности
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи опроверг информацию о каких-либо официальных договоренностях о прекращении огня.
Он отметил, что именно Израиль начал войну против Ирана.
Если израильский режим прекратит свою незаконную агрессию против иранского народа не позднее 4:00 по тегеранскому времени, мы не будем продолжать наш ответ после этого,
– написал он.
Прекращение огня вступило в силу, – Трамп
Дональд Трамп объявил, что прекращение огня между Израилем и Ираном уже вступило в силу. В своей соцсети он призвал стороны не нарушать договоренности.
Иран ударил по Израилю
Утром 24 июня Иран запустил несколько групп ракет на Израиль.
Известно о попадании по меньшей мере одной ракеты – повреждения зафиксированы в городе Беэр-Шева. Погибло 6 людей, еще 1 человек получил тяжелые ранения.
Перемирие будет "вечным", – Трамп
В интервью Дональд Трамп отметил, что ожидает "бессрочного прекращения огня".
Оно (прекращение огня – 24 Канал) продлится вечно. Это великий день для Америки. Это великий день для Ближнего Востока,
– заявил президент США.
Кроме того, он "очень рад, что смог выполнить работу". По словам Трампа, война могла бы разрушить весь Ближний Восток, а во время военных операции Ирана и Израиля "умирало много людей",
Высокопоставленный иранский чиновник сообщил агентству Reuters, что Тегеран согласился на предложенное США при посредничестве Катара прекращение огня.
Трамп сообщил о достижении соглашения между Ираном и Израилем
Ночью вторника, 24 июня, Дональд Трамп заявил, что Иран и Израиль договорились о прекращении огня.
Поздравляю всех! Израиль и Иран полностью согласились, что произойдет полное и окончательное прекращение огня (примерно через 6 часов, когда Израиль и Иран завершат свои текущие, последние миссии!) на 12 часов, после чего война будет считаться завершенной!
– заявил американский президент.
По его словам, "официально Иран начнет перемирие, а после 12 часов Израиль начнет перемирие, а после 24 часов мир будет приветствовать официальное завершение 12-дневной войны".