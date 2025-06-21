Сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Дональда Трампа во время общения с журналистами.

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Почему Трамп считает, что не получит Нобелевскую премию мира

Президент США Дональд Трамп уверен, что должен получить как минимум четыре Нобелевские премии мира.

По словам Трампа, он заслуживает эту престижную награду за свои усилия в Руанде, Конго, Сербии, а также за роль в урегулировании конфликта между Индией и Пакистаном.

При этом политик заявил, что ему не вручают премию лишь потому, что, по его словам, ее получают исключительно либералы.

Напомним, Трамп также рассказал, как проходит мирный процесс по войне между Украиной и Россией. По его словам, Киев и Москва достигли прогресса в этом направлении.

Он также дал Ирану две недели, чтобы согласиться на лишение права владения ядерным оружием. Впрочем, Трамп не уточнил, что произойдет, если Тегеран нарушит сроки.