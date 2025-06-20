Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявления Дональда Трампа в эфире Fox News.

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Что президент США сказал о войне в Украине

Дональд Трамп похвастался своими достижениями и заявил, что он "миротворец". В основном президент США рассказывал о ситуации на Ближнем Востоке, но также упомянул о войне России с Украиной.

Россия и Украина достигают небольшого прогресса,

– отметил Трамп.

Он поставил дедлайн Ирану по ядерной сделке – 2 недели максимум. "Я всегда миротворец. Иногда нужна твердость, но всегда миротворец", – заявил американский лидер.

В то же время Трамп не уточнил, какие последствия будут для Тегерана, если он не придержится дедлайна. Неизвестно, присоединятся ли США к операции Израиля.

Также он в очередной раз упомянул о его помощи в достижении мира между Индией и Пакистаном.