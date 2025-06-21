Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Clash Report.

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Что заявил Трамп

Один из корреспондентов заявил, что сенатор Линдси Грэм и бывший госсекретарь США Майк Помпео были в Украине, якобы "пытаясь спровоцировать украинцев на продолжение боевых действий".

Посмотрим, как сложится. Но людям следует быть очень осторожными с тем, что они говорят. Им следует следить за своими словами, потому что это может иметь для них серьезные последствия,

– сказал Трамп.

Президент США заявляет, что на переговорах России и Украины наблюдается небольшой прогресс.

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Кроме этого, Трамп заявил, что заслуживает как минимум 4 Нобелевские премии мира: за усилия в Руанде, Конго, Сербии и в урегулировании конфликта между Индией и Пакистаном.

В то же время он сказал, что ему не вручают награду только потому, что ее якобы получают исключительно либералы.

Представители СМИ спросили президента США, беспокоит ли его, что в случае военных действий Иран или его прокси могут совершить теракты за рубежом.

"Мы всегда об этом волнуемся. На самом деле, даже сейчас, когда вы разговариваете со мной, вы подвергаете себя опасности. Осознаете ли вы это? Вы уже в зоне риска. Наверное, мне следует отсюда уходить. Но именно вы, ребята, действительно в опасности", – ответил он.