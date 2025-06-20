Соответствующее заявление сделал 44-й президент США Барак Обама во время выступления на форуме в Коннектикуте. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Independent.

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Обама раскритиковал Трампа

Экс-президент Барак Обама предупредил, что США "опасно близки к нормализации поведения", распространенного в авторитарных странах. По его мнению, должна быть реакция и сопротивление со стороны общества, различных учреждений и отдельных лиц вне правительства и в нем.

В качестве примера он привел премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. По его словам, страна под его руководством проводит выборы, но не придерживается справедливых ценностей. Он отметил, что Америка сейчас движется в похожем направлении:

Мы еще не достигли этого полностью, но я думаю, что мы опасно близки к нормализации такого поведения,

– считает Барак Обама.

К слову, соответствующее заявление он сделал на фоне волны протестов. Например, в 79-й день рождения президента Дональда Трампа, США охватила волна массовых протестов под лозунгом "Без королей", которые происходили именно во время военного парада в Вашингтоне.