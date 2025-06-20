Сейчас темпы свертывания демократии в США стремительнее, чем были в России в начале 2000-х годов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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Как правление Дональда Трампа влияет на ситуацию в Соединенных Штатах

Политолог Гарварда и автор книги "Как умирают демократии" Стивен Левицкий отмечает, что американский лидер наносит авторитарные удары гораздо чаще, чем кто-либо другой в свой первый год у власти. Он добавляет, что пока неизвестно, сколько таких ударов еще будет нанесено или как отреагирует общество.

Хотя многие из них натолкнулись на судебные обжалования, есть обоснованные сомнения, что эти иски в конце концов удастся довести до логического конца. Проблема заключается в том, что в Верховном суде США сложилось протрамповское большинство, которое принимает решения в пользу президента.

Левицкий говорит, что Трамп пытается превратить США в автократию с большей интенсивностью, чем это делали такие автократы как Уго Чавес в Венесуэле, Реджеп Тайип Эрдоган в Турции и Виктор Орбан в Венгрии.

Бывший посол США в Болгарии и экс-исполняющий обязанности посла в Москве Эрик Рубин заявил, что Трамп в своих темпах опережает даже российского диктатора Владимира Путина, ведь президенту России понадобились годы, чтобы превратить ельцинскую Россию в диктатуру, тогда как темпы Трампа измеряются месяцами.

Зато профессор Дартмутского колледжа Брендан Найхан говорит, что по условной шкале "демократия – автократия" США уже приблизились к Бразилии и Израилю. И несмотря на то, что сейчас Америка на этой шкале находится значительно выше России, Найхан ожидает дальнейшего ухудшения ситуации.

Стивен Левицкий считает, что ключевым фактором превращения США в автократию станет способность или неспособность Трампа установить личный контроль над вооруженными силами. Эксперта беспокоит попытка президента США политизировать армию.

Это может быть действительно уродливым и плохим, потому что единственный способ дойти от того, где мы сейчас, к настоящему авторитаризму, как в Никарагуа, Венесуэле или России, – это если Трамп будет иметь на своей стороне военных и силы безопасности, и он делает шаги в этом направлении,

– отмечает Левицкий.

Сейчас уже есть конкретные примеры того, как в США устанавливается система диктатуры, в частности, недавнее жестокое обращение с сенатором-демократом Алексом Падилья. Когда он попытался задать вопрос министру внутренней безопасности США Кристи Ноэм на пресс-конференции, его жестко задержала охрана и вывела из помещения.

Этот инцидент произошел на фоне развертывания Трампом 4000 военнослужащих Национальной гвардии и 700 морских пехотинцев на улицах Лос-Анджелеса для подавления протестов вопреки позиции губернатора Калифорнии, которому принадлежит право развертывать силы национальной гвардии в своем штате.

Однако гораздо худшим знаком для демократии стало то, что в штате Миннесота были расстреляны две семьи политиков-демократов. Одна семья погибла, вторая получила тяжелые ранения. Задержанный стрелок оказался ярым сторонником Трампа. На момент ареста у него был список из более 45 целей, все из которых были демократами.

Эрик Рубин говорит, что этот расстрел создал атмосферу страха, сравнимую со временами Веймарской республики в Германии 1920 – 30-х годов. Он отмечает, что этот страх является мощным и губительным. Люди не желают баллотироваться на эти должности, потому что боятся.

Кроме этого, стоит заметить, что администрация Трампа прилагает усилия по расширению правовых границ полномочий президента. И что не менее важно, в этом вопросе все зависит от позиции Верховного суда, где у Трампа есть большинство и который в прошлом году простил ему все преступления во время первой каденции.

Он движется с поистине тревожной скоростью и нажимает на все авторитарные кнопки. Нам осталось несколько решений Верховного суда до того момента, когда у нас будет президент, от которого мы не можем избавиться,

– убеждена профессор социологии и международных отношений в Принстонском университете Ким Лейн Шеппеле.

Консервативный комментатор Дэвид Фрум считает, что президент США попытается использовать все рычаги для того, чтобы не допустить реванша Демократической партии на промежуточных выборах в Конгресс в следующем году.

По его мнению, пока результаты попыток подорвать демократию в США выглядят "приятными" для Трампа и вместе с тем "глубоко зловещими" для тех, кто надеется сохранить свободные и честные выборы в Америке.