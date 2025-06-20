Наразі темпи згортання демократії у США стрімкіші, ніж були в Росії на початку 2000-х років. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

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Як правління Дональда Трампа впливає на ситуацію у Сполучених Штатах

Політолог Гарварду та автор книги "Як помирають демократії" Стівен Левицький зазначає, що американський лідер завдає авторитарних ударів набагато частіше, ніж будь-хто інший у свій перший рік при владі. Він додає, що наразі невідомо, скільки таких ударів ще буде завдано або як відреагує суспільство.

Хоча багато з них наштовхнулися на судові оскарження, є обґрунтовані сумніви, що ці позови зрештою вдасться довести до логічного кінця. Проблема полягає в тому, що у Верховному суді США склалася протрампівська більшість, яка ухвалює рішення на користь президента.

Левицький каже, що Трамп намагається перетворити США на автократію з більшою інтенсивністю, ніж це робили такі автократи як Уго Чавес у Венесуелі, Реджеп Тайїп Ердоган у Туреччині та Віктор Орбан в Угорщині.

Колишній посол США в Болгарії та ексвиконувач обов'язків посла в Москві Ерік Рубін заявив, що Трамп у своїх темпах випереджає навіть російського диктатора Владіміра Путіна, адже президенту Росії знадобилися роки, щоб перетворити єльцинську Росію на диктатуру, тоді як темпи Трампа вимірюються місяцями.

Натомість професор Дартмутського коледжу Брендан Найхан каже, що за умовною шкалою "демократія – автократія" США вже наблизилися до Бразилії та Ізраїлю. І попри те, що зараз Америка на цій шкалі перебуває значно вище за Росію, Найхан очікує подальшого погіршення ситуації.

Стівен Левицький вважає, що ключовим фактором перетворення США на автократію стане здатність чи нездатність Трампа встановити особистий контроль над збройними силами. Експерта непокоїть намагання президента США політизувати армію.

Це може бути справді потворним і поганим, тому що єдиний спосіб дійти від того, де ми зараз, до справжнього авторитаризму, як у Нікарагуа, Венесуелі чи Росії, – це якщо Трамп матиме на своєму боці військових та сили безпеки, і він робить кроки в цьому напрямку,

– зазначає Левицький.

Наразі вже є конкретні приклади того, як в США встановлюється система диктатури, зокрема, нещодавнє жорстоке поводження із сенатором-демократом Алексом Паділья. Коли він спробував поставити запитання міністру внутрішньої безпеки США Крісті Ноем на пресконференції, його жорстко затримала охорона і вивела із приміщення.

Цей інцидент стався на тлі розгортання Трампом 4000 військовослужбовців Національної гвардії та 700 морських піхотинців на вулицях Лос-Анджелеса для придушення протестів всупереч позиції губернатора Каліфорнії, якому належить право розгортати сили національної гвардії у своєму штаті.

Однак набагато гіршим знаком для демократії стало те, що в штаті Міннесота були розстріляні дві родини політиків-демократів. Одна родина загинула, друга отримала важкі поранення. Затриманий стрілець виявився палким прихильником Трампа. На момент арешту в нього був список із понад 45 цілей, усі з яких були демократами.

Ерік Рубін каже, що цей розстріл створив атмосферу страху, порівняну з часами Веймарської республіки в Німеччині 1920 – 30-х років. Він зазначає, що цей страх є потужним і згубним. Люди не бажають балотуватися на ці посади, бо бояться.

Окрім цього, варто зауважити, що адміністрація Трампа докладає зусиль щодо розширення правових меж повноважень президента. І що не менш важливо, в цьому питанні все залежить від позиції Верховного суду, де у Трампа є більшість і який торік пробачив йому усі злочини під час першої каденції.

Він рухається з воістину тривожною швидкістю та натискає на всі авторитарні кнопки. Нам залишилося кілька рішень Верховного суду до того моменту, коли у нас буде президент, якого ми не можемо позбутися,

– переконана професорка соціології та міжнародних відносин у Принстонському університеті Кім Лейн Шеппеле.

Консервативний коментатор Девід Фрум вважає, що президент США спробує використати усі важелі для того, щоб не допустити реваншу Демократичної партії на проміжних виборах до Конгресу у наступному році. На його думку, поки що результати спроб підірвати демократію в США виглядають "приємними" для Трампа і разом з тим "глибоко зловісними" для тих, хто сподівається зберегти вільні та чесні вибори в Америці.