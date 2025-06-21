Повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Дональда Трампа під час спілкування з журналістами.

Дивіться також "Слід стежити за словами": Трамп попередив тих, хто закликає продовжувати війну з Росією

Чому Трамп вважає, що не отримає Нобелівську премію миру

Президент США Дональд Трамп упевнений, що має отримати щонайменше чотири Нобелівські премії миру.

За словами Трампа, він заслуговує на цю престижну нагороду за свої зусилля у Руанді, Конго, Сербії, а також за роль у врегулюванні конфлікту між Індією і Пакистаном.

При цьому політик заявив, що йому не вручають премію лише тому, що, за його словами, її отримують виключно ліберали.

Нагадаємо, Трамп також розповів, як проходить мирний процес щодо війни між Україною та Росією. За його словами, Київ та Москва досягли прогресу у цьому напрямку.

Він також дав Ірану два тижні, щоб погодитися на позбавлення права володіння ядерною зброєю. Втім, Трамп не уточнив, що станеться, якщо Тегеран порушить терміни.