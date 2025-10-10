Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на директора по коммуникациям Белого дома Стивена Чуна.

Как в Белом доме отреагировали на решение?

Стивен Чун заявил, что президент США Дональд Трамп "будет продолжать заключать мирные соглашения, завершать войны и спасать жизни".

У него сердце гуманиста, и больше никогда не будет такого человека, который сможет сдвигать горы только силой своей воли,

– написал он.

По словам директора по коммуникациям Белого дома, Нобелевский комитет доказал, что для него политика важнее мира.

Интересно! Сам Дональд Трамп ранее заявлял, что, по его мнению, он заслуживает четыре Нобелевские премии мира за решение различных региональных конфликтов (речь идет о Руанде, Конго, Сербии и Индии – Пакистане).

Кто такая Мария Корина Мачадо?