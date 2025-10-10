Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на директора з комунікацій Білого дому Стівена Чуна.

Як у Білому домі відреагували на рішення?

Стівен Чун заявив, що президент США Дональд Трамп "продовжуватиме укладати мирні угоди, завершувати війни та рятувати життя".

У нього серце гуманіста, і більше ніколи не буде такої людини, яка зможе зрушувати гори лише силою своєї волі,

– написав він.

За словами директора з комунікацій Білого дому, Нобелівський комітет довів, що для нього політика важливіша за мир.

Цікаво! Сам Дональд Трамп раніше заявляв, що, на його думку, він заслуговує на чотири Нобелівські премії миру за вирішення різних регіональних конфліктів (йдеться про Руанду, Конго, Сербію та Індію – Пакистан).

Хто така Марія Коріна Мачадо?