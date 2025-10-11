Президент США назвав такий вчинок "дуже гарним". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Clash Report.
Що сказав Трамп про вручення Нобелівської премії миру?
Трамп повідомив, що Марія Мачадо, яка отримала Нобелівську премію миру, зателефонувала йому та сказала, що приймає нагороду на його честь. На її думку, президент США заслуговує на це.
За словами американського лідера, він тоді не сказав "дайте її мені". Однак зазначив, що Мачадо була дуже милою. Він також додав, що допомагав їй на цьому шляху та запевнив, що радий, адже врятував мільйони життів.
Вручення Нобелівської премії миру: коротко про головне
Раніше Дональд Трамп стверджував, що заслуговує щонайменше на чотири Нобелівські премії миру за свої зусилля у Руанді, Конго, Сербії, та врегулюванні конфлікту між Індією і Пакистаном.
Однак цього разу нагороду отримала Марія Коріна Мачадо – лідерка венесуельської опозиції, за свою боротьбу у Венесуелі. Мачадо активно протистояла режимам Уго Чавеса та Ніколаса Мадуро, організовуючи протести та критикуючи їхню політику.
Вона присвятила Нобелівську премію миру 2025 року Дональду Трампу та народу Венесуели. Мачадо відзначила важливість підтримки США та інших демократичних країн у боротьбі за свободу та демократію у країні.