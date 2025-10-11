Відповідні медичні висновки зробив лікар Шон Барбабелла, передає 24 Канал із посиланням на AP.

У якому стані американський лідер?

Огляд, що тривав близько трьох годин, відбувся в п'ятницю, 10 жовтня. Зокрема він включав лабораторні аналізи, профілактичні заходи, передові візуалізаційні дослідження, щорічну вакцинацію від грипу та бустерну дозу від COVID-19.

Білий дім схарактеризував візит Трампа до лікарні в Бетесді, штат Меріленд як "планову оцінку для підтримки здоров'я", спрямовану на підготовку до майбутніх закордонних поїздок.

До слова, Трамп вирушає на Близький Схід уже на цих вихідних, а наприкінці жовтня планує відвідати Азію.

У короткому звіті, поширеному ввечері в п'ятницю, особистий лікар президента, Шон Барбабелла зазначив, що очільник Білого дому перебуває у "винятковому стані здоров'я".

Президент Дональд Трамп зберігає виняткове здоров'я, демонструючи сильні кардіоваскулярні, легені, неврологічні та фізичні показники,
– підкреслив лікар.

До того ж, за висновками медиків, "кардіологічний вік" глави держави становить на 14 років менше за його фактичний.

Чому здоров'я глави Білого дому викликає занепокоєння?

  • Попередній квітневий медогляд закінчився офіційним визнанням Трампа "повністю придатним" до виконання обов'язків верховного головнокомандувача.

  • Тоді ж повідомлялося про схуднення на 9 кілограмів з червня 2020 року та "активний спосіб життя", що позитивно впливає на самопочуття президента.

  • Однак у серпні 2025 року під час низки публічних заходів увага ЗМІ зосередилася на правій руці Дональда Трампа.

  • На численних світлинах можна помітити, що 79-річний лідер намагається замаскувати синці на тильному боці руки товстим шаром консилера.

  • Тоді в Білому домі пояснили появу синців великою кількістю рукостискань, а також використання аспірину – препарату, що розріджує кров і може спричиняти дрібні підшкірні крововиливи.

  • Водночас у липні в Трампа виявили хронічну венозну недостатність – поширений у літніх людей стан, коли клапани вен нижніх кінцівок слабшають, спричиняючи скупчення крові.