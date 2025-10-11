Відповідні медичні висновки зробив лікар Шон Барбабелла, передає 24 Канал із посиланням на AP.

У якому стані американський лідер?

Огляд, що тривав близько трьох годин, відбувся в п'ятницю, 10 жовтня. Зокрема він включав лабораторні аналізи, профілактичні заходи, передові візуалізаційні дослідження, щорічну вакцинацію від грипу та бустерну дозу від COVID-19.

Білий дім схарактеризував візит Трампа до лікарні в Бетесді, штат Меріленд як "планову оцінку для підтримки здоров'я", спрямовану на підготовку до майбутніх закордонних поїздок.

До слова, Трамп вирушає на Близький Схід уже на цих вихідних, а наприкінці жовтня планує відвідати Азію.

У короткому звіті, поширеному ввечері в п'ятницю, особистий лікар президента, Шон Барбабелла зазначив, що очільник Білого дому перебуває у "винятковому стані здоров'я".

Президент Дональд Трамп зберігає виняткове здоров'я, демонструючи сильні кардіоваскулярні, легені, неврологічні та фізичні показники,

– підкреслив лікар.

До того ж, за висновками медиків, "кардіологічний вік" глави держави становить на 14 років менше за його фактичний.

Чому здоров'я глави Білого дому викликає занепокоєння?