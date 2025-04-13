Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пост пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт в Х.

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Трамп прошел проверку здоровья: каковы результаты

Врач Белого дома Шон Барбелла заявил, что президент США Дональд Трамп имеет отличное состояние здоровья. Он прошел медицинский осмотр, чтобы доказать, что пригоден для должности главы государства.

Доклад о состоянии здоровья Трампа, предоставлен врачом, является самой подробной информацией о его когнитивном и физическом состоянии, с тех пор, как он вернулся в Белый дом. Дональд Трамп – самый старый человек, который занял пост президента США. Однако возраст не мешает ему вести дела.

Президент Трамп демонстрирует превосходное когнитивное и физическое здоровье и вполне пригоден для выполнения обязанностей главнокомандующего и главы государства,

– говорится в отчете врача.

78-летний Дональд Трамп прошел обследование в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида. Президент рассказал, что медики дали ему рекомендацию по улучшению образа жизни, однако не уточнил, о чем именно идет речь.

Белый дом опубликовал результаты медицинского обследования / Скриншоты

Так известно, что показатели сердечно-сосудистой, дыхательной, неврологической и других ключевых систем организма Трампа соответствуют норме. Он также имеет хорошую для своего возраста память и реакцию. По результатам специализированных тестов было установлено, что уровень тревожности и признаков депрессии у Трампа низкий.

Масса тела Дональда Трамп составляет около 102 килограммов при росте 190 сантиметров. Все показатели крови также находятся в пределах нормы. Президент США придерживается сбалансированной диеты и даже сохраняет умеренную физическую активность.

Врач подтвердил, что Дональд Трамп не имеет каких-либо признаков заболеваний, которые могли бы повлиять на его повседневную активность. К тому же Барбелла подтвердил хорошее состояние здоровья его "частые победы в соревнованиях по гольфу".