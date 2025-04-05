Журналист Стивен Коллинсон не верит, что вызывающее поведение Кремля способно изменить позицию Трампа относительно войны в Украине и заставить его действовать решительно и жестко в отношении России, передает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Трамп уже не может скрывать свое истинное лицо

Коллинсон приводит события последней недели, которые фактически разоблачили истинное отношение Трампа к Украине и Путину.

Так, пока администрация Трампа вводила жесткие торговые тарифы против 185 стран, она потихоньку сняла санкции на поездки для Кирилла Дмитриева, одного из ближайших советников Путина, чтобы тот мог приехать в Вашингтон на переговоры.

Это признак того, что Дональд Трамп мечтает о новых деловых отношениях США с Россией – даже несмотря на то, что он начал торговую войну с богатыми и разнообразными экономиками союзников США.

Также недавно президент США набросился на Владимира Зеленского, обвинив его в саботаже последнего варианта давно отложенной сделки, которая бы предоставила США доступ к украинским месторождениям редкоземельных металлов. "Это такая "сделка", на которую не смог бы согласиться ни один украинский президент", – замечает журналист.

Условия этого соглашения он называет "драконовскими". Они демонстрируют попытку ограбить украинские ресурсы и заставить жертву войны оплатить своего рода репарации третьей стороне – Соединенным Штатам.

Весомым событием, которое определяет позицию Белого дома по Украине, является то, что министр обороны Пит Хегсет не планирует присутствовать на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в Брюсселе на следующей неделе. США недавно передали председательство на ежемесячных встречах Великобритании, и это может быть впервые за три года, когда на них не будет старшего представителя Пентагона.

Любые попытки Трампа организовать перемирие в воздухе и на море потерпели поражение. Несмотря на это, США не прекращают делать уступки для России. И временная отмена санкций против Дмитриева – лишь последний пример.

В какой-то момент американские СМИ обрадовались, когда Дональд Трампа раскритиковал Путина за то, что тот поставил под сомнение легитимность Зеленского. Впрочем, эйфория от этого момента длилась недолго. Уже вскоре президент США сгладил свою резкость, заявив журналистам на борту Air Force One, что верит: Путин хочет мира.

"Не думаю, что он нарушит свое слово. Я давно его знаю", – заявил Трамп.

Но становится все очевиднее, что Трамп знает Путина не так хорошо, как считает. Лихорадочные, но тщетные дипломатические усилия администрации по Украине четко показывают: российский лидер делает то, что Москва всегда делает – одновременно говорит и воюет, затягивая мирный процесс, чтобы улучшить свои позиции на поле боя.

Путин не изменил своих целей. Он как и в начале вторжения стремится закрепить контроль над оккупированными восточными регионами, уничтожить стремление Украины к интеграции с Западом, устранить Зеленского и установить пророссийскую власть.

Самое снисходительное толкование позиции Белого дома заключается в том, что он до сих пор не понял этих важных динамик мирного процесса. Хуже всего, – что он все прекрасно понимает, но его это не беспокоит, и он все равно хочет обнять Путина,

– заключает Стивен Коллинсон.