Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

Что известно о гарантиях безопасности от США?

Президент США сообщил европейским лидерам, что Америка станет частью координации гарантий безопасности для послевоенной Украины, чтобы сдержать возможное будущее нападение России. На этом, в частности, настаивает Киев.

США и в дальнейшем не планируют отправлять собственные войска в Украину, и некоторые чиновники, в частности министр обороны Пит Гегсет, скептически относятся к участию в послевоенных гарантиях безопасности,
– пишут в издании.

Трамп настаивает на мирном соглашении, но Москва и Киев остаются далекими от компромисса по контролю над территориями и гарантий безопасности. Путин требует, чтобы гарантии включали Россию, что для Украины неприемлемо.

В свою очередь, Вашингтон уже поставляет Украине комплексы Patriot, но послевоенная поддержка может включать американские самолеты, логистику и наземные радары для обеспечения европейской зоны без полетов и воздушного щита.

Согласно предварительным планам:

  • предусмотрена демилитаризованная зона, которую могут патрулировать нейтральные миротворцы;
  • украинские войска, вооруженные и обученные НАТО, будут обеспечивать вторую линию обороны;
  • европейская сила сдерживания разместится глубже в Украине, а США будут поддерживать с тыла.

Какие последние заявления политиков о гарантиях безопасности для Украины?

  • Премьер-министр Норвегии рассматривает возможность предоставить Украине гарантии безопасности в сотрудничестве с союзниками. После достижения мирного соглашения, по словам Йонаса Гара Стере, гарантии должны обеспечить, что война не вернется в Украину.

  • Дональд Трамп считает, что у союзников не будет трудностей с реализацией гарантий безопасности в случае, если Киеву и Москве удастся договориться о мире. Также он подчеркнул, что США "больше не будут давать Украине никаких средств".

  • Министр иностранных дел Бельгии заявил, что его страна готова присоединиться к международной миротворческой миссии в Украине после объявления прекращения огня. "Я тогда обсужу это с правительством и особенно с моим коллегой, министром обороны, чтобы определить, какой именно военный вклад мы можем предоставить", – заметил он.