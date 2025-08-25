Во время брифинга в Белом доме 25 августа Дональд Трамп рассказал о роли США в будущих гарантиях безопасности для Украины, передает 24 Канал.
Что сказал Трамп о гарантиях безопасности для Украины?
Политик заявил, что Европа намерена предоставить Украине значительные гарантии безопасности. Он добавил, что США "будут участвовать в этом процессе как резервная сила". Также Трамп выразил мнение, что у союзников не будет трудностей с реализацией гарантий безопасности в случае, если Киеву и Москве удастся договориться о мире.
Я не думаю, что у нас возникнут серьезные проблемы, если мы достигнем соглашения,
– сказал президент США.
Отдельно Дональд Трамп заявил, что США "больше не будут давать Украине никаких денег".
Что известно о гарантиях безопасности для Украины от США и Европы?
- После встречи Трампа и Путина на Аляске 15 августа ряд СМИ написали, якобы, Россия не против гарантий безопасности для Киева "вроде статьи 5", касающихся обязательств НАТО по коллективной обороне.
- 18 августа во время встречи в Белом доме Дональда Трампа, Владимира Зеленского и лидеров Европы активно обсуждался формат гарантий безопасности.
- По итогам саммита в Овальном кабинете президент США заявил, что его страна будет участвовать в гарантиях безопасности для Украины. Представители Европы и США активно начали разрабатывать проект гарантий безопасности.
- Дональд Трамп исключил присутствие американских войск в Украине, но допустил помощь с воздуха.
- Между тем в Кремле отметили, что, мол, Россия должна иметь право голоса в вопросах гарантий безопасности для Украины. В качестве гаранта Москва также предложила Китай.