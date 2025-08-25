Во время брифинга в Белом доме 25 августа Дональд Трамп рассказал о роли США в будущих гарантиях безопасности для Украины, передает 24 Канал.

Смотрите также "Конфликт личностей": Трамп выдал новое заявление о войне в Украине

Что сказал Трамп о гарантиях безопасности для Украины?

Политик заявил, что Европа намерена предоставить Украине значительные гарантии безопасности. Он добавил, что США "будут участвовать в этом процессе как резервная сила". Также Трамп выразил мнение, что у союзников не будет трудностей с реализацией гарантий безопасности в случае, если Киеву и Москве удастся договориться о мире.

Я не думаю, что у нас возникнут серьезные проблемы, если мы достигнем соглашения,

– сказал президент США.

Отдельно Дональд Трамп заявил, что США "больше не будут давать Украине никаких денег".

Что известно о гарантиях безопасности для Украины от США и Европы?