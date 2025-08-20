Такое заявление сделал американский президент Дональд Трамп. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

Как США готовы поддержать Украину?

Президент США рассказал, каким образом Вашингтон готов помочь Киеву, если все же удастся достичь мирного соглашения между Украиной и Россией.

Когда речь идет о безопасности, европейцы готовы отправить людей на место. Мы готовы помочь им в определенных вещах, особенно, вероятно, с воздуха,

– заявил Дональд Трамп.

Дональд Трамп в очередной раз подчеркнул, что не будет отправлять свои войска в Украину. В то же время пресс-секретарь Белого дома Каролина Левитт заявила в комментарии журналистам, что воздушная поддержка США является "вариантом и возможностью".

"Президент четко заявил, что американские войска не будут в Украине, но мы, безусловно, можем помочь в координации и, возможно, предоставить другие средства гарантий безопасности нашим европейским союзникам", – сказала она.

Какие гарантии может предоставить Вашингтон?