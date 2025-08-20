Таку заяву зробив американський президент Дональд Трамп. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.

Як США готові підтримати Україну?

Президент США розповів, яким чином Вашингтон готовий допомогти Києву, якщо все ж вдасться досягти мирної угоди між Україною та Росією.

Коли йдеться про безпеку, європейці готові відправити людей на місце. Ми готові допомогти їм у певних речах, особливо, ймовірно, з повітря,
– заявив Дональд Трамп.

Дональд Трамп вкотре наголосив, що не відправлятиме свої війська в Україну. Водночас прессекретарка Білого дому Кароліна Левітт заявила у коментарі журналістам, що повітряна підтримка США є "варіантом і можливістю".

"Президент чітко заявив, що американські війська не будуть в Україні, але ми, безумовно, можемо допомогти в координації й, можливо, надати інші засоби гарантій безпеки нашим європейським союзникам", – сказала вона.

Які гарантії може надати Вашингтон?

  • Раніше він у коментарі Fox News заперечив можливість участі військ США у перебуванні на території України у межах безпекових гарантій Києву, поки він обіймає цю посаду. За його словами, їх забезпечить Європа.

  • Також днями Трамп пообіцяв, що США будуть залучені до захисту післявоєнної України. Утім, наразі він не може сказати, чи йдеться про розгортання американських військ в Україні, сказавши, що уточнить пізніше.

  • За попередньою інформацією, Україні пропонують гарантії безпеки за зразком 5 статті НАТО, але без вступу. Ця стаття передбачає, що напад на одного або декількох членів вважатиметься нападом на всіх членів.