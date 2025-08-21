Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал Bloomberg.

Как Россия фактически сорвала переговоры с США?

Журналисты отмечают, что американские, украинские и европейские чиновники начали обсуждать предложения по послевоенному плану защиты Украины после того, как представители Белого дома заявили, что президент России Владимир Путин открыт к гарантиям безопасности для Киева "вроде статьи 5", касающихся обязательств НАТО по коллективной обороне.

Кремль публично не подтвердил, что Путин брал на себя такое обязательство на саммите с президентом США Дональдом Трампом на Аляске.

В то же время Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 20 августа, что Россия "должна иметь право голоса" в вопросах гарантий безопасности для Украины, что может также включать и привлечение Китая. В ответ Президент Украины Владимир Зеленский исключил Пекин как потенциального гаранта мира.

Лавров повторил это требование 21 августа, заявив, что Москва поддержала украинское предложение на переговорах в Стамбуле в 2022 году, которая предусматривала бы гарантии безопасности от пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН – США, России, Китая, Великобритании и Франции.

Несколько высокопоставленных европейских чиновников и дипломатов, пожелавших остаться анонимными, заявили, что рассматривают комментарии Лаврова как попытку затормозить процесс, и выразили сомнение в том, что Путин готов заключить соглашение.

По словам европейского чиновника, знакомого с этим вопросом, отказ Лаврова от гарантий безопасности фактически сорвал переговоры России с США. По словам чиновника, Кремль теперь может попытаться убедить Белый дом отказаться от настаивания на гарантиях безопасности для Украины и снизить уровень встречи Путина-Зеленского до встречи с представителями низшего уровня, чтобы избежать новых санкций США,

Переговоры в Вашингтоне привели к обязательству Трампа, по крайней мере пока, присоединиться к гарантиям безопасности для любого мирного соглашения и отложить обсуждение территориального обмена с Россией на потом.

В 2022 году Москва настаивала на гарантиях безопасности, которые бы фактически предоставили государствам-гарантам, включая Россию и Китай, право вето на получение Украиной помощи в случае нападения на нее.

Украина и ее европейские союзники рассматривают надежные гарантии безопасности как решающий элемент для разблокирования мирного соглашения с Россией, что потенциально позволит Киеву пойти на компромисс в сферах, которые он ранее отвергал.

