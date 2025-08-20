Глава Генштаба Британии, в среду примет участие во встрече в Пентагоне. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.
Смотрите также "Коалиция желающих" готова развернуть силы сдерживания в Украине
Какова позиция Британии по введению миротворцев в Украину?
Встреча, что состоится в среду, призвана окончательно определить вклад 30 стран в систему гарантий безопасности для Украины. Ожидается, что Радакин подтвердит готовность Британии предоставить логистическую поддержку и инструкторов, но не разворачивать подразделения вблизи российских границ. Ранее обсуждалось возможное отправление до 30 тысяч военнослужащих, однако эта цифра уменьшена из-за сопротивления некоторых европейских государств.
Среда – действительно важный момент. В Вашингтоне ничего не происходит без зеленого света от президента, поэтому поддержка Трампом гарантий безопасности в понедельник дала толчок большой активности,
– сказал британский чиновник.
Другой сказал, что Радакин повторит обещания, сделанные на прошлой неделе министром обороны Джоном Гили, который заявил, что Великобритания готова развернуть войска в Украине "для обеспечения безопасного неба, безопасного моря и укрепления украинских вооруженных сил".
Британские чиновники отмечают: речь идет именно об обучении и обеспечении, а не отправка батальонов, которые могут оказаться на передовой и участвовать в боевых действиях.
Европейские лидеры рассматривают эти переговоры как ключевой этап на пути к возможному мирному соглашению.
Что известно о наработке гарантий безопасности для Украины?
Дональд Трамп 18 августа заявил, что Владимир Путин якобы согласился с тем, что Украина должна иметь гарантии безопасности. Далее, как отметил американский президент, он с европейскими партнерами решит, кто за что будет отвечать в этих гарантиях безопасности.
Известно, что гарантии безопасности Украине от США и партнеров могут быть предоставлены по аналогу статьи 5 в НАТО, но без вступления нашего государства в Альянс. В то же время Дональд Трамп сразу сказал, что США вводить свои войска в Украину не будут.
Во время брифинга украинский президент заявил, что гарантии безопасности будут формализованы на бумаге в ближайшую неделю или 10 дней.