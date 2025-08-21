Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Известно ли, что именно из гарантий безопасности могут предоставить партнеры?

Журналисты сообщили, что военные из США и Европы начали изучать, какие гарантии безопасности смогут предоставить для Украины, после обещания президента Дональда Трампа помочь защитить страну по любому соглашению, которое прекратит войну России против Украины.

Эти варианты будут представлены соответствующим советникам по национальной безопасности каждой страны для надлежащего рассмотрения в рамках текущих дипломатических усилий,

– говорится в заявлении американских военных.