Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Чи відомо, що саме з гарантій безпеки можуть надати партнери?

Журналісти повідомили, що військові з США та Європи почали вивчати, які гарантії безпеки зможуть надати для України, після обіцянки президента Дональда Трампа допомогти захистити країну за будь-якою угодою, яка припинить війну Росії проти України.

Ці варіанти будуть представлені відповідним радникам з національної безпеки кожної країни для належного розгляду в межах поточних дипломатичних зусиль,

– йдеться у заяві американських військових.