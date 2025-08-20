Таку заяву зробив очільник російського МЗС Сергій Лавров, передає 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

Актуально Хочуть контролювати Україну: в ISW детально "пройшлися" по заяві Лаврова про "захист людей"

Що сказав Лавров стосовно припинення війни в Україні?

Сергій Лавров цинічно оголосив про "готовність" Росії брати участь у забезпеченні гарантій безпеки для України. За його словами, такі гарантії мають надаватися "на рівній основі" за участю ключових світових гравців, зокрема Китаю, США, Великобританії та Франції.

Всерйоз обговорювати гарантії безпеки без Росії – шлях в нікуди,

– зухвало зазначив Лавров.

Він також підкреслив, що Москва вважає себе та Китай ключовими учасниками будь-яких домовленостей щодо безпеки України.

Про що свідчать гучні заяви російського керівництва?