Такое заявление сделал глава российского МИД Сергей Лавров, передает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
Актуально Хотят контролировать Украину: в ISW подробно "прошлись" по заявлению Лаврова о "защите людей"
Что сказал Лавров относительно прекращения войны в Украине?
Сергей Лавров цинично объявил о "готовности" России участвовать в обеспечении гарантий безопасности для Украины. По его словам, такие гарантии должны предоставляться "на равной основе" с участием ключевых мировых игроков, в частности Китая, США, Великобритании и Франции.
Всерьез обсуждать гарантии безопасности без России – путь в никуда,
– дерзко отметил Лавров.
Он также подчеркнул, что Москва считает себя и Китай ключевыми участниками любых договоренностей по безопасности Украины.
О чем свидетельствуют громкие заявления российского руководства?
- Слова Лаврова звучат особенно контроверсионно на фоне истории российско-украинских отношений. Эксперты считают, что Кремль неоднократно нарушал мирные соглашения и международные договоры. В частности, военная агрессия против Украины противоречила Будапештскому меморандуму 1994 года, в котором Россия гарантировала соблюдение территориальной целостности Украины.
- Подобные заявления делал и президент России Владимир Путин, утверждая, что целью так называемой "спецоперации" является якобы обеспечение долговременного мира и "защита прав русскоязычного населения Украины".
- Аналитики отмечают, что любые переговоры с участием России в нынешних условиях крайне проблематичны из-за ее прямой ответственности за войну и нарушение международного права.