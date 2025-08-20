Такое заявление сделал глава российского МИД Сергей Лавров, передает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

Актуально Хотят контролировать Украину: в ISW подробно "прошлись" по заявлению Лаврова о "защите людей"

Что сказал Лавров относительно прекращения войны в Украине?

Сергей Лавров цинично объявил о "готовности" России участвовать в обеспечении гарантий безопасности для Украины. По его словам, такие гарантии должны предоставляться "на равной основе" с участием ключевых мировых игроков, в частности Китая, США, Великобритании и Франции.

Всерьез обсуждать гарантии безопасности без России – путь в никуда,

– дерзко отметил Лавров.

Он также подчеркнул, что Москва считает себя и Китай ключевыми участниками любых договоренностей по безопасности Украины.

О чем свидетельствуют громкие заявления российского руководства?