Так, российский лидер способен демонстративно заявлять о готовности договариваться, создавая иллюзию уступок. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на аналитические отчеты ISW.
Читайте также "Россия больше не решится напасть": генерал армии назвал реальные гарантии безопасности для Украины
Почему обещания Путина вызывают скепсис у аналитиков?
Из-за громких заявления Уиткоффа о том, что Россия якобы больше не будет нападать на другие страны и готова прописать это в своей конституции аналитики высказали свои предположения относительно сомнительных гарантий российского президента.
Обратите внимание! Эксперты Института изучения войны отмечают, что последние заявления Владимира Путина о готовности закрепить на законодательном уровне отказ от будущих нападений на Украину выглядят маловероятными и ложными.
По их словам, глава Кремля неоднократно игнорировал предыдущие международные договоренности. Так, военные вторжения в Украину состоялись вопреки Будапештскому меморандуму 1994 года, в котором Москва обязывалась уважать территориальную целостность Украины.
Так же в России пренебрегли и Минскими договоренностями о прекращении вооруженной агрессии против Украины.
Примером несоблюдения международных договоров называют и манипуляции во время голосования 2020 года за поправки в конституцию, которые позволили ему оставаться у власти до 2036 года.
Как отмечают в ISW, подобные декларации и заявления не являются уступкой со стороны российского президента, ведь отсутствуют какие-либо доказательства того, что Путин способен соблюдать собственные законы в случае заключения потенциального мирного соглашения.
Что известно о заявлениях Путина во время саммита на Аляске?
- После проведенной встречи Стив Уиткофф сказал, что Россия пошла на уступки относительно 5 областей Украины, соглашаясь "не захватывать всю Украину".
- Уиткофф также заверил, что российский и американский президенты договорились о "надежных гарантиях безопасности".
- Президент Трамп в свою очередь высоко оценил результаты встречи с российским главой на Аляске, назвав ее "очень продуктивной".