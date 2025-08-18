Так, российский лидер способен демонстративно заявлять о готовности договариваться, создавая иллюзию уступок. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на аналитические отчеты ISW.

Почему обещания Путина вызывают скепсис у аналитиков?

Из-за громких заявления Уиткоффа о том, что Россия якобы больше не будет нападать на другие страны и готова прописать это в своей конституции аналитики высказали свои предположения относительно сомнительных гарантий российского президента.

Обратите внимание! Эксперты Института изучения войны отмечают, что последние заявления Владимира Путина о готовности закрепить на законодательном уровне отказ от будущих нападений на Украину выглядят маловероятными и ложными.

По их словам, глава Кремля неоднократно игнорировал предыдущие международные договоренности. Так, военные вторжения в Украину состоялись вопреки Будапештскому меморандуму 1994 года, в котором Москва обязывалась уважать территориальную целостность Украины.

Так же в России пренебрегли и Минскими договоренностями о прекращении вооруженной агрессии против Украины.

Примером несоблюдения международных договоров называют и манипуляции во время голосования 2020 года за поправки в конституцию, которые позволили ему оставаться у власти до 2036 года.

Как отмечают в ISW, подобные декларации и заявления не являются уступкой со стороны российского президента, ведь отсутствуют какие-либо доказательства того, что Путин способен соблюдать собственные законы в случае заключения потенциального мирного соглашения.

Что известно о заявлениях Путина во время саммита на Аляске?