Однак перемовини тривають, і Росія рано чи пізно змушена буде прийняти безпекові гарантії для України від США. Про це Кирило Буданов інтерв’ю арабському виданню Al-Modon.

Що розповів Буданов?

Буданов пояснив, що успіх переговорів залежить від сили позиції України та підтримки союзників, і що Кремль має зрозуміти – безпекові гарантії США для України стануть обов’язковою частиною мирних домовленостей, навіть якщо Росія "не бажає цього".

За його словами, Росія "не змінила своїх імперських амбіцій" і продовжує прагнути контролю над усією Україною, тому весняні переговори залишаються ключовим, але складним шляхом до завершення війни.

Буданов також відкинув можливість обговорювати вибори в Україні під час бойових дій, назвавши це наразі безглуздим, і запевнив у "абсолютній довірі" до союзників, які підтримують Київ.

Буданов також підкреслив, що український народ не погодиться на територіальні поступки, а всі окуповані регіони будуть звільнені за майбутньої перемоги.

Які ще заяви про мир зробив керівник офісу?

  • Кирило Буданов заявив, що немає конкретних дат завершення війни, встановлених американськими партнерами. Переговори між Україною, США та Росією є складними та без визначених термінів завершення.

  • Кирило Буданов вважає, що Росія має проблеми майже в кожній сфері та не може перемогти Україну на фронті. Він наголошує на важливості збереження санкцій проти Росії навіть після завершення війни, щоб запобігти новій агресії.

  • Україна не погодиться на територіальні поступки на користь Росії, і всі окуповані землі рано чи пізно будуть звільнені. Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що Росія прагне захопити всю Україну, але їй цього не вдасться.