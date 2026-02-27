Про таке в інтерв'ю Al Modon заявив очільник ОП Кирило Буданов.

Чи дійсно американці встановили дедлайн укладення мирної угоди?

Буданов оцінив мирні тристоронні переговори як надзвичайно складний і багатогранний процес, де наразі неможливо визначити конкретні строки їхнього завершення.

Керівник ОП сказав, що наразі немає ознак, що американські партнери вимагають завершити війну у певні терміни.

Я не чув, щоб наші американські партнери встановили якісь конкретні дати завершення війни,

– зауважив Буданов.

Водночас він наголосив, що нині сторони роблять усе можливе для прискорення перемовин та досягнення результату.

