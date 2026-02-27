Про таке в інтерв'ю Al Modon заявив очільник ОП Кирило Буданов.
Чи дійсно американці встановили дедлайн укладення мирної угоди?
Буданов оцінив мирні тристоронні переговори як надзвичайно складний і багатогранний процес, де наразі неможливо визначити конкретні строки їхнього завершення.
Керівник ОП сказав, що наразі немає ознак, що американські партнери вимагають завершити війну у певні терміни.
Я не чув, щоб наші американські партнери встановили якісь конкретні дати завершення війни,
– зауважив Буданов.
Водночас він наголосив, що нині сторони роблять усе можливе для прискорення перемовин та досягнення результату.
Трамп вимагає швидко завершити війну в Україні: що відомо?
Видання Axios, із посиланням на анонімні джерела, повідомило, що під час телефонної розмови із Володимиром Зеленським 25 лютого Дональд Трамп вчергове наголосив на важливості завершення війни в Україні у найкоротші терміни – "в ідеалі за місяць".
Раніше американський президент повідомляв, що прагне завершити російсько-українську війну до 4 липня, втім визнав, що переговорний процес має певні труднощі. Таку дату обрали не випадково – вона присвячена 250-й річниці незалежності США.
Трамп знову підкреслив, що він та його команда зуміли завершити 8 воєн, а війна в Україні має бути наступною.