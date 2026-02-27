Об этом в интервью Al Modon заявил глава ОП Кирилл Буданов.

Действительно ли американцы установили дедлайн заключения мирного соглашения?

Буданов оценил мирные трехсторонние переговоры как чрезвычайно сложный и многогранный процесс, где пока невозможно определить конкретные сроки их завершения.

Руководитель ОП сказал, что пока нет признаков, что американские партнеры требуют завершить войну в определенные сроки.

Я не слышал, чтобы наши американские партнеры установили какие-то конкретные даты завершения войны,

– отметил Буданов.

В то же время он отметил, что сейчас стороны делают все возможное для ускорения переговоров и достижения результата.

