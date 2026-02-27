Об этом руководитель Офиса Президента сообщил в интервью Al Modon.

Смотрите также Возможны ли территориальные уступки в пользу России: Буданов дал категорический ответ

Что сказал Буданов о завершении войны?

По словам Кирилла Буданова, Россия имеет серьезные проблемы почти во всех сферах и не может победить Украину на поле боя.

"Осознает ли это российское руководство – это уже другой вопрос", – добавил руководитель ОП.

В то же время он отметил, что санкции против экономики России нельзя отменять даже после завершения войны. В противном случае это только побудит россиян к новой агрессии. Так же, по словам Буданова, нельзя позволить врагу восстановить свой экономический потенциал.

Замороженные российские активы и большинство будущих доходов должны быть использованы для выплаты репараций и восстановления Украины,

– отметил Буданов.

Относительно плана президента США Дональда Трампа глава ОП ответил, что это первое, что с начала войны позволило обсудить достижение настоящего мира.

Какова ситуация с территориями?