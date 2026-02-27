Об этом глава государства сказал в интервью для Sky News.

Готова ли Украина к уступкам?

Во время интервью ведущий напомнил, что из Белого дома все чаще звучат заявления о том, что Украина не сможет выиграть войну и ей придется уступить территорию ради мирного соглашения.

В ответ Владимир Зеленский объяснил, что вопрос "победы" в войне зависит от того, как ее определять. По словам президента, по состоянию на сегодня возвращение всех территорий военным путем означало бы слишком большие потери для нашей страны.

На сегодняшний день это очень сложно и приведет к слишком большим потерям – человеческих жизней. Это действительно тяжело. Но что важно, Россия тоже не может добиться на поле боя, поэтому они не побеждают, и мы не проиграем,

– подчеркнул Зеленский.

Глава государства также прокомментировал призывы отдать России часть украинских территорий ради мира. По словам Владимира Зеленского, передача врагу Славянска, Краматорска и других городов привела бы к немедленной оккупации около 200 тысяч украинцев.

Кто сказал россиянам, что эти люди готовы стать российскими гражданами? А если нет – их будут убивать, отправлять на фронт или сажать в тюрьмы. Они уже делали то же самое в Луганске, в Донецке, в Крыму,

– добавил президент.

Глава государства подытожил, что сдача Донбасса это не только красная линия для Украины, но еще и линия обороны.

