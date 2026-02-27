Про це глава держави сказав в інтерв'ю для Sky News.
Чи готова Україна до поступок?
Під час інтерв'ю ведучий нагадав, що з Білого дому дедалі частіше лунають заяви про те, що Україна не зможе виграти війну і їй доведеться поступитися територією заради мирної угоди.
У відповідь Володимир Зеленський пояснив, що питання "перемоги" у війні залежить від того, як її визначати. За словами президента, станом на сьогодні повернення всіх територій військовим шляхом означало б надто великі втрати для нашої країни.
На сьогоднішній день це дуже складно і призведе до занадто великих втрат – людських життів. Це дійсно важко. Але що важливо, Росія теж не може домогтися на полі бою, тому вони не перемагають, і ми не програємо,
– наголосив Зеленський.
Глава держави також прокоментував заклики віддати Росії частину українських територій заради миру. За словами Володимира Зеленського, передача ворогу Слов'янська, Краматорська та інших міст призвела б до негайної окупації близько 200 тисяч українців.
Хто сказав росіянам, що ці люди готові стати російськими громадянами? А якщо ні – їх вбиватимуть, відправлятимуть на фронт або саджатимуть у в'язниці. Вони вже робили те ж саме в Луганську, в Донецьку, в Криму,
– додав президент.
Глава держави підсумував, що здача Донбасу це не тільки червона лінія для України, але ще й лінія оборони.
Що ще кажуть про питання територій?
Питання територій було ключовим на нещодавніх тристоронніх переговорах за участю України, США та Росії у Женеві.
Керівник Офісу Президента Кирило Буданов заявив, що Київ займає жорстку позицію з цього приводу. За його словами, всі окуповані території залишаться тимчасово окупованими і неминуче з часом будуть звільнені.
Заступниця міністра закордонних справ України Мар'яна Беца під час засідання Ради Безпеки ООН також заявила, що Київ ніколи не погодиться на територіальні поступки, і що Росія відчуває безкарність за свої злочини.