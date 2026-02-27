Про це глава держави сказав в інтерв'ю для Sky News.

Чи готова Україна до поступок?

Під час інтерв'ю ведучий нагадав, що з Білого дому дедалі частіше лунають заяви про те, що Україна не зможе виграти війну і їй доведеться поступитися територією заради мирної угоди.

У відповідь Володимир Зеленський пояснив, що питання "перемоги" у війні залежить від того, як її визначати. За словами президента, станом на сьогодні повернення всіх територій військовим шляхом означало б надто великі втрати для нашої країни.

На сьогоднішній день це дуже складно і призведе до занадто великих втрат – людських життів. Це дійсно важко. Але що важливо, Росія теж не може домогтися на полі бою, тому вони не перемагають, і ми не програємо,

– наголосив Зеленський.

Глава держави також прокоментував заклики віддати Росії частину українських територій заради миру. За словами Володимира Зеленського, передача ворогу Слов'янська, Краматорська та інших міст призвела б до негайної окупації близько 200 тисяч українців.

Хто сказав росіянам, що ці люди готові стати російськими громадянами? А якщо ні – їх вбиватимуть, відправлятимуть на фронт або саджатимуть у в'язниці. Вони вже робили те ж саме в Луганську, в Донецьку, в Криму,

– додав президент.

Глава держави підсумував, що здача Донбасу це не тільки червона лінія для України, але ще й лінія оборони.

Що ще кажуть про питання територій?