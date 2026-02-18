Водночас заяви російського керівництва дедалі частіше розходяться з реальним станом справ на фронті. Про це повідомляє The New York Times, посилаючись на західну розвідку та військові джерела.
Путін переконаний, що час грає на Росію
За даними видання, Кремль вважає, що затяжна війна працює на користь Росії. Путін нібито впевнений, що навіть якщо для повного захоплення Донецької області знадобиться від 18 місяців до двох років, стратегічна перевага залишиться за Москвою.
Російський диктатор переконаний, що постійні атаки ракетами та безпілотниками, зокрема по енергетичній інфраструктурі України, послаблюють державу та поступово змінюють баланс сил.
Однак західні аналітики зазначають: попри затяжну війну, Росія стикається з великими втратами, обмеженими ресурсами та відсутністю швидких проривів на фронті.
Російське командування доповідає про "успіхи", які не підтверджуються
Видання звертає увагу, що начальник Генштабу Росії Валерій Герасимов регулярно звітує Кремлю про нібито значні успіхи російської армії. Проте ці заяви часто не підтверджуються ні українськими джерелами, ні незалежними спостерігачами.
Зокрема, російська сторона заявляла про контроль над частиною Костянтинівки та просування до Лимана, але українські Сили оборони неодноразово спростовували ці твердження.
Аналітики вважають, що подібні "переможні звіти" можуть формувати викривлену картину війни для Кремля та впливати на стратегічні рішення.
Яка стратегія у Кремля?
- На думку експертів, стратегія Кремля базується на війні на виснаження – розрахунку, що Україна та її союзники втомляться від тривалого конфлікту. Водночас західні розвідки наголошують: попри тривалу війну, Росія не змогла досягти ключових стратегічних цілей, а українська оборона залишається стійкою.
- Експерти також підкреслюють, що бойові дії дедалі більше залежать від ресурсів, технологій, мобілізаційного потенціалу та міжнародної підтримки України.
- Оцінки NYT свідчать, що Кремль не розглядає швидке завершення війни й готовий до довгого протистояння. Водночас реальна ситуація на фронті, втрати та економічний тиск можуть впливати на здатність Росії підтримувати інтенсивність бойових дій у довгостроковій перспективі.
- Аналітики наголошують: попри заяви Москви про "перевагу", війна залишається затяжною та непередбачуваною, а її результат значною мірою залежатиме від темпів виснаження сторін і підтримки партнерів України.