Водночас ворог зазнає значних втрат, попри часткові успіхи на окремих ділянках фронту. Про це розповів командир батальйону 110-ї окремої механізованої бригади в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.

Що розповів комбат про ситуацію на Олександрівському напрямку?

За словами комбата, бої на Олександрівському напрямку тривають постійно, а російські сили намагаються використати будь-яку можливість для просування. Він наголосив, що нині ситуація там важка, але контрольована, бо противник більше уваги приділяє Гуляйполю.

Наше завдання певною мірою полягає в обороні дороги Покровське – Гуляйполе. Але у ворога є часткові успіхи, попри те, що він зазнає величезних втрат. По глобальних завданнях у них – це вихід на населений пункт Тернувате,

– зазначив військовий.

Вихід до Тернуватого є важливим для росіян, адже дозволить подальше просування у напрямку Запорізької області.

Український військовий пояснив, що захоплення ключових позицій може створити загрозу важливим логістичним маршрутам. Глобальне завдання ворога – захоплення усієї Запорізької області.

За словами комбата, російські війська активно використовують малі піхотні групи, інколи застосовуючи легку техніку, мотоцикли та квадроцикли. Бронетехніку противник залучає значно рідше.

Водночас погодні умови також впливають на хід бойових дій. Комбат зазначив, що під час туманів і морозів робота дронів ускладнюється, чим користується противник для спроб просування.

Вони використовують погані погодні умови для просувань. Як тільки погіршуються погодні умови – з дронами біда. На жаль, це техніка і вона має свої певні межі можливостей,

– каже комбат.

Олександрівський напрямок військові називають одним із найскладніших на фронті. У попередні періоди тут фіксували швидкі темпи просування російських військ, однак згодом ситуацію вдалося стабілізувати.

"Дійсно, основне завдання ворога – Гуляйполе. Але, на мою думку, наш напрямок все ще один із першочергових, тому що тут проходить траса. У кого є логістика, у того є досить багато можливостей розвивати подальший наступ, підготовлюючи плацдарм", – підсумовує захисник.

Попри це, бої тривають і зараз. Російські сили намагаються розширити контроль над територіями, водночас українські військові стримують наступ і завдають противнику значних втрат.

Яка ситуація на фронті?