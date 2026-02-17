В то же время враг несет значительные потери, несмотря на частичные успехи на отдельных участках фронта. Об этом рассказал командир батальона 110-й отдельной механизированной бригады в эксклюзивном интервью 24 Каналу.
Смотрите также Путин впервые не справляется с потерями: почему в России не успевают пополнять армию
Что рассказал комбат о ситуации на Александровском направлении?
По словам комбата, бои на Александровском направлении продолжаются постоянно, а российские силы пытаются использовать любую возможность для продвижения. Он отметил, что сейчас ситуация там тяжелая, но контролируемая, потому что противник больше внимания уделяет Гуляйполю.
Наша задача в определенной степени заключается в обороне дороги Покровское – Гуляйполе. Но у врага есть частичные успехи, несмотря на то, что он несет огромные потери. По глобальным задачам у них – это выход на населенный пункт Терноватое,
– отметил военный.
Выход к Терноватому является важным для россиян, ведь позволит дальнейшее продвижение в направлении Запорожской области.
Украинский военный объяснил, что захват ключевых позиций может создать угрозу важным логистическим маршрутам. Глобальная задача врага – захват всей Запорожской области.
По словам комбата, российские войска активно используют малые пехотные группы, иногда применяя легкую технику, мотоциклы и квадроциклы. Бронетехнику противник привлекает значительно реже.
В то же время погодные условия также влияют на ход боевых действий. Комбат отметил, что во время туманов и морозов работа дронов усложняется, чем пользуется противник для попыток продвижения.
Они используют плохие погодные условия для продвижений. Как только ухудшаются погодные условия – с дронами беда. К сожалению, это техника и она имеет свои определенные пределы возможностей,
– говорит комбат.
Александровское направление военные называют одним из самых сложных на фронте. В предыдущие периоды здесь фиксировали быстрые темпы продвижения российских войск, однако впоследствии ситуацию удалось стабилизировать.
"Действительно, основная задача врага – Гуляйполе. Но, по моему мнению, наше направление все еще одно из первоочередных, потому что здесь проходит трасса. У кого есть логистика, у того есть достаточно много возможностей развивать дальнейшее наступление, подготавливая плацдарм", – подытоживает защитник.
Несмотря на это, бои продолжаются и сейчас. Российские силы пытаются расширить контроль над территориями, одновременно украинские военные сдерживают наступление и наносят противнику значительные потери.
Комбат 110-й бригады рассказал о потерях врага и ситуацию на фронте. Смотрите видео: Воин Воли
Какая ситуация на фронте?
Ситуация на фронте остается напряженной, а бои продолжаются практически на всех ключевых направлениях. Россия продолжает пытаться истощить украинские силы через постоянные локальные наступления, одновременно Украина проводит контратаки и удерживает ключевые оборонительные рубежи.
Аналитики ISW считают, что в ближайшее время боевые действия будут оставаться интенсивными, а быстрых стратегических прорывов ни на одном из направлений не ожидается. Россия также усиливает использование дронов-камикадзе и разведки, пытаясь выявлять украинские позиции и наносить точечные удары.
Особое внимание ISW уделяет развитию беспилотных технологий. Россия активно создает новые подразделения и центры, специализирующиеся на использовании дронов. Речь идет как об ударных беспилотниках, так и о средствах противодействия украинским БПЛА.