В то же время враг несет значительные потери, несмотря на частичные успехи на отдельных участках фронта. Об этом рассказал командир батальона 110-й отдельной механизированной бригады в эксклюзивном интервью 24 Каналу.

Что рассказал комбат о ситуации на Александровском направлении?

По словам комбата, бои на Александровском направлении продолжаются постоянно, а российские силы пытаются использовать любую возможность для продвижения. Он отметил, что сейчас ситуация там тяжелая, но контролируемая, потому что противник больше внимания уделяет Гуляйполю.

Наша задача в определенной степени заключается в обороне дороги Покровское – Гуляйполе. Но у врага есть частичные успехи, несмотря на то, что он несет огромные потери. По глобальным задачам у них – это выход на населенный пункт Терноватое,

– отметил военный.

Выход к Терноватому является важным для россиян, ведь позволит дальнейшее продвижение в направлении Запорожской области.

Украинский военный объяснил, что захват ключевых позиций может создать угрозу важным логистическим маршрутам. Глобальная задача врага – захват всей Запорожской области.

По словам комбата, российские войска активно используют малые пехотные группы, иногда применяя легкую технику, мотоциклы и квадроциклы. Бронетехнику противник привлекает значительно реже.

В то же время погодные условия также влияют на ход боевых действий. Комбат отметил, что во время туманов и морозов работа дронов усложняется, чем пользуется противник для попыток продвижения.

Они используют плохие погодные условия для продвижений. Как только ухудшаются погодные условия – с дронами беда. К сожалению, это техника и она имеет свои определенные пределы возможностей,

– говорит комбат.

Александровское направление военные называют одним из самых сложных на фронте. В предыдущие периоды здесь фиксировали быстрые темпы продвижения российских войск, однако впоследствии ситуацию удалось стабилизировать.

"Действительно, основная задача врага – Гуляйполе. Но, по моему мнению, наше направление все еще одно из первоочередных, потому что здесь проходит трасса. У кого есть логистика, у того есть достаточно много возможностей развивать дальнейшее наступление, подготавливая плацдарм", – подытоживает защитник.

Несмотря на это, бои продолжаются и сейчас. Российские силы пытаются расширить контроль над территориями, одновременно украинские военные сдерживают наступление и наносят противнику значительные потери.

Комбат 110-й бригады рассказал о потерях врага и ситуацию на фронте.

Какая ситуация на фронте?