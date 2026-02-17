Враг уже начинает ощущать нехватку личного состава на фронте. Военные эксперты специально для 24 Канала объяснили, как Силам обороны удается огромными темпами уничтожать оккупантов, какие последствия это будет иметь для армии Путина и что надо сделать, чтобы российские потери стали еще больше.

Важно 2026 – год финальных и самых сложных битв, – командир "Ахиллеса" откровенно сказал, чего ждать

Как Силам обороны удается уничтожать так много врагов?

На Западе отмечают высокую эффективность применения Украиной дронов на фронте. На отдельных участках потери врага якобы в 25 раз превышают потери Сил обороны.

Военный обозреватель Иван Тимочко отметил, что беспилотники действительно стали мощным оружием против россиян, однако для их масштабирования нужны время и значительные ресурсы.

Оценки иностранных партнеров относительно больших потерь РФ усиливают доверие к действиям ВСУ и способствуют принятию политических решений в пользу Украины,

– сказал военный обозреватель.

Тимочко также отметил, что результативности способствуют погодные условия – холод и мороз затрудняют передвижение оккупантов, делая их более легкими целями. Кроме того, украинские военные учитывают изменение тактики противника, который делает ставку на пехоту, и используют приобретенный опыт для прогнозирования его действий.

В то же время, подчеркнул обозреватель, важно не только уничтожать силы врага на передовой, но и бить по тылу и логистике, ведь это уменьшает его возможности и присутствие на оккупированных территориях.

Обратите внимание! Общие боевые потери противника ориентировочно составили более 1 255 000 человек.

Почему потери противника выросли: смотрите видео

Смогут ли ВСУ уничтожать по 50 тысяч россиян ежемесячно?

Подполковник, начальник отдела международного военного сотрудничества командования Сил ТрО Тарас Березовец сообщил, что враг уже начинает испытывать недостаток личного состава. Ранее формирование противника на территории Украины поддерживалось на стабильном уровне 710 – 711 тысяч. Однако в течение последнего месяца россияне не покрывают собственных потерь.

"Амбициозная цель министра обороны Михаила Федорова об уничтожении 50 тысяч оккупантов ежемесячно имеет все шансы на реализацию. Что значительно усложнит россиянам дальнейшее ведение боевых действий и проведение новых наступательных действий на разных участках фронта", – убежден Березовец.

Напомним, министр обороны Украины Михаил Федоров сказал, что уничтожение 50 тысяч российских захватчиков является одной из стратегических целей Украины в войне. Это должно принудить Россию к миру. В то же время Владимир Зеленский заявил, что такая задача является сложной, но реалистичной и оптимальной для Украины.

К примеру, за декабрь 2025 года оккупанты потеряли более 35 тысяч личного состава. Это – самый высокий показатель за все время полномасштабной войны.

Какие трудности ждут армию Путина: смотрите видео

Как ВСУ могут загнать россиян в тупик?

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан отметил, что украинское войско должно сосредоточиться на оборонительной стратегии. Россияне постоянно пытаются наступать, поэтому Силам обороны нужно создать килл-зону до 30 километров, чтобы масимально уменьшить потери нашего личного состава.

"Соотношение потерь может быть 1 к 100. Именно к потерям такого уровня надо стремиться", – добавил Свитан.

По его словам, противник будет продолжать наступать, россияне сами будут лезть в эту килл-зону, а уничтожать их там будет значительно легче. Есть сразу пять вариантов: мины, FPV-дроны, стрелковое оружие, авиация и артиллерия. Показательным стал пример Купянска, ведь там россияне переползли на правый берег, не создав серьезного оперативного плацдарма.

Кстати, по данным министра обороны Великобритании, на отдельных направлениях фронта соотношение потерь между российскими войсками и украинскими защитниками достигло 1 к 25 в пользу ВСУ. Такую динамику объясняют активным и массовым использованием беспилотников, что существенно усилило эффективность украинской обороны.

Что должна делать Украина для увеличения потерь противника: смотрите видео

Что известно о потерях россиян на фронте?