Командир 429 отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес" и Герой Украины Юрий Федоренко в эфире 24 Канала очертил свой прогноз относительно дальнейшего хода войны. Он объяснил, от чего зависит интенсивность боев и существует ли угроза для стран НАТО.

2026 станет годом самых сложных боев

Федоренко отметил, что его прогноз базируется не на эмоциях, а на анализе ситуации на фронте и ресурсных возможностей противника. Все это свидетельствует о том, что ближайший период может стать кульминационным.

2026 год, учитывая анализ линии боестолкновения, экономическое состояние противника, его производственных возможностей, мобилизационного привлечения и кадрового ресурса для ведения боевых действий – это год финальных, самых сложных битв за весь период полномасштабной войны,

– отметил Федоренко.

Россия еще имеет возможность поддерживать интенсивность боевых действий, однако этот ресурс не является безграничным. Уже сейчас заметно, что война требует все больших затрат, а нагрузка на экономику растет. Именно поэтому после пикового периода возможен спад активности.

Первая половина 2027 года – это тот период, когда наиболее активная фаза боевых действий начнет угасать. Это обусловлено возможностями, в том числе и России, к поддержке устойчивого финансирования и обеспечения своего оккупационного контингента,

– подчеркнул он.

Речь не идет об автоматическом завершении войны, а скорее об изменении ее интенсивности. Дальнейшее развитие событий будет зависеть от экономической устойчивости России и уровня поддержки Украины со стороны партнеров.

Возможен ли второй фронт против НАТО?

Дальнейшая динамика войны будет определяться не только действиями России, но и позицией союзников Украины. По мнению Федоренко, именно 2026 год станет тестом для Запада на стратегическую выдержку. Если партнеры сохранят темп поддержки, Россия постепенно потеряет возможность наращивать наступательные возможности.

Если мир сейчас включит заднюю передачу – снизит санкционную политику, не будет помогать Украине в финансово-экономическом направлении, жалеть для нас средства ПВО дальнего поражения, крылатые и баллистические ракеты, – то ситуация может сложиться так, что Россия наоборот наберет возможностей для дальнейшего ведения боевых действий,

– заявил Федоренко.

Он отметил, что при таком развитии событий нельзя исключать расширение географии конфликта. Речь идет о рисках для союзников Украины, прежде всего стран Балтии. Однако, по его словам, это не фатальный сценарий, а следствие конкретных политических решений.

Не исключается вероятность пересечения линии государственной границы государств-союзников, стран Балтии,

– отметил он.

Если европейцы и американцы выполнят свою часть работы в 2026 году, Кремль будет вынужден искать не новые фронты, а паузу для восстановления.

Генсек НАТО Марк Рютте во время конференции по безопасности заявил, что Россия пытается выглядеть сильнее, чем есть на самом деле, и предостерег от влияния пропаганды. Он отметил значительные потери российской армии и подчеркнул необходимость дальнейшего укрепления обороноспособности Европы и поддержки Украины. После заседания в формате "Рамштайн" союзники пообещали новые пакеты помощи в 2026 году.

Речь идет о попытке стабилизировать экономику и восстановить боеспособность через политические договоренности.

Если в течение 2026 года каждый из европейцев и американцев, кто осознает угрозы, выполнит свою часть работы, то у России этих возможностей фактически не будет. Она не сможет ни воевать со странами Балтии, ни продолжать активное ведение боевых действий против Украины,

– заявил Федоренко.

По его словам, в такой ситуации Кремль попытается предложить соглашения, которые развяжут руки западным партнерам для восстановления торгово-экономических отношений. Россия уже декларирует готовность отдавать ресурсы, в частности полезные ископаемые, лишь бы уменьшить поддержку Украины. Это, по его убеждению, политический маневр после неудач на поле боя.

Ни одно соглашение с Россией не стоит даже той бумаги, на которой написана,

– подчеркнул он.

Он подчеркнул, что такое поведение является следствием имперской природы России. По его убеждению, система не изменится сама по себе, а долгосрочные изменения возможны только тогда, когда порабощенные Россией народы вспомнят о собственной идентичности и праве на независимость.

