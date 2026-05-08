Источник во власти сообщил 24 Каналу, что Украина будет действовать зеркально.

Возможны ли атаки на Россию в период перемирия?

Собеседник объяснил, что ударов по параду в Москве точно не будет. Владимир Зеленский соответствующим указом исключил место проведения торжеств в российской столице из плана применения украинского вооружения.

Что касается остальной территории России, то все будет зависеть от поведения самих оккупантов. Если они не будут стрелять, то Украина тоже не будет стрелять. Если россияне не будут запускать ракеты и дроны, то от этого удержатся и украинцы.

По словам чиновника, Украина позволила России безопасно провести парад на 9 мая в обмен на освобождение 1000 украинцев из плена.

Заметим, что на этом моменте акцентировал внимания и сам Владимир Зеленский, комментируя трехдневное перемирие с Россией. "Красная площадь для нас менее важна, чем жизнь украинских пленных, которых можно вернуть домой", – объяснил президент.

8 мая Дональд Трамп анонсировал трехдневное перемирие в войне в Украине и обмен пленными в формате 1000 на 1000. И в Киеве, и в Москве подтвердили эту договоренность.

Напомним, что еще в конце апреля Владимир Путин анонсировал перемирие на 9 мая. В Кремле дерзко заявили, что, мол, для прекращения огня им не нужно согласие со стороны Киева.

Тогда Владимир Зеленский предложил Кремлю следующее соглашение – начать прекращение огня в ночь на 6 мая. Если оккупанты согласятся, тогда можно будет говорить о безопасности парада в Москве на 9 мая.

Россияне проигнорировали предложение украинского лидера. В последние дни они угрожали массированно атаковать Киев и "центры принятия решений", если Украина решится сорвать парад. Угрозы звучали как из уст российских пропагандистов, так и из уст представителей Кремля.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан объяснил 24 Каналу, что угрозы российских пропагандистов об "ответном ударе по Киеву" являются элементом информационно-психологической операции. По его мнению, в Кремле серьезно боятся возможных атак по Москве и Московской области, особенно по военным и стратегическим объектам.

Эксперт предположил, что украинская атака большим количеством дронов могла бы перегрузить российскую ПВО. Хотя такая операция была бы дорогостоящей, ее результат мог бы иметь серьезный эффект для России.

По словам Свитана, удар по Москве 9 мая стал бы большим репутационным ударом для Владимир Путин и показал бы слабость российской власти. Ведь вся Россия в этот день будет следить именно за событиями в столице.

Он также добавил, что угрозы Кремля бессмысленны, поскольку Россия и без того регулярно атакует Киев и другие украинские города.