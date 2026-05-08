Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что любые соглашения могут быть принятыми только двумя сторонами. Он предположил, что может продолжаться определенный торг между Украиной и Россией относительно вероятных условий прекращения огня.

Смотрите также Россия подала сигнал: в ISW проанализировали, что на самом деле означают угрозы Кремля перед 9 мая

Почему Кремль боится ударов на 9 мая?

По мнению Романа Свитана, если Украина ударит по России 9 мая, то будет означать, что Кремль не предложил ничего существенного в обмен на спокойный парад. Если же атак по Москве не будет, то, вероятно, военное командование нашего государства получило выгодное предложение.

Интересно. Владимир Зеленский посоветовал лидерам иностранных государств не ехать в Москву 9 мая. Он подчеркнул, что Украина неоднократно предлагала России прекращение огня, в частности последний раз это произошло 6 мая. Однако Кремль игнорирует такие призывы, нанося многочисленные ответные удары.

Ответный удар по Киеву, о котором говорят российские пропагандисты, по словам полковника запаса ВСУ, является настоящим ИПСО.

Это означает – их задела возможность атак по Москве или Московской области, в частности по военным объектам или объектам двойного назначения,

– сказал он.

Руководство Кремля очень боится, что российская противовоздушная оборона не сможет отразить атаки по Москве. Это возможно, если Украина использует значительное количество беспилотников – более 300 единиц в одном направлении. Для нашего государства финансово это будет сложно, но результат, который это будет иметь, вероятно, будет того стоить.

Если атака по Москве 9 мая все же состоится, то, по словам Романа Свитана, для Владимира Путина это будет означать "упасть лицом в грязь".

Но это также будет проблемой и в целом для Кремля. На 9 мая вся Россия будет смотреть на Москву, если Украина атакует, то это будет указывать на слабость и может подтолкнуть российские республики к началу слома "тюрьмы народов",

– высказался он.

Этого боятся не только российская верхушка, но и другие страны, которые зависит от России. Поэтому, по мнению Свитана, будет много тех, кто будет пробовать помешать Украине атаковать Москву на 9 мая.

Кроме того, эти угрозы об ответных ударах со стороны России являются бессмысленными, ведь оккупанты уже неоднократно били по Киеву без всяких причин.

Что известно о параде в России 9 мая?

Российские спецслужбы усилили охрану Путина перед 9 мая. Причиной являются якобы угрозы со стороны Украины, однако также были предположения, что это сделано для того, чтобы предотвратить переворот или покушение на жизнь кремлевского диктатора.

На параде 9 мая в Москве не будет военной техники. Кроме того, иностранным журналистам запретили доступ к этому событию. На Красной площади будут только российские СМИ.

Большинство лидеров стран бывшего СССР отказались ехать в Москву на парад 9 мая. На Красной площади будет только самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.