Об этом говорится в отчете аналитиков аналитиков Института изучения войны (ISW), опубликованном 7 мая.

Читайте также "Отправь дроны" на парад в Москве: 24 Канал запустил к 9 мая игру на сайте

Чем угрожает Россия накануне 9 мая?

В России заявили, что "режим тишины" будет действовать с полуночи 8 мая до полуночи 10 мая по местному времени.

Минобороны страны-агрессора утверждает, что в это время российские войска якобы полностью прекратят боевые действия, в частности наземные операции, удары дронами и артиллерией на фронте, а также атаки дальнобойными беспилотниками и ракетами.

В Москве также призвали Украину "последовать этому примеру" и повторили угрозу нанести массированный ракетный удар по Киеву, если Украина не будет придерживаться перемирия.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия ответила на украинское одностороннее прекращение огня 5 – 6 мая новыми ударами и угрозами.

По словам Зеленского, Россия "хочет получить от Украины разрешение" на то, чтобы "раз в год спокойно провести час на Красной площади" во время парада к 9 мая, а потом снова вернуться к войне против Украины.

Россия, вероятно, использует свое одностороннее прекращение огня, чтобы оправдать угрозы или фактическую эскалацию против Украины,

– объясняют в ISW.

Стоит отметить, что накануне 9 мая Москва все активнее прибегает к риторике о возможном обострении.

В частности, пресс-секретарь МИД России Мария Захарова 7 мая заявила, что Москва "примет соответствующие меры", если Украина нанесет удары по России или попытается "сорвать" празднование 9 мая – по ее словам, речь идет об ударах по "центрам принятия решений" в Киеве.

Захарова и минобороны России также повторили призыв к гражданским и работникам иностранных дипломатических миссий немедленно покинуть Киев.

По словам Захаровой, российский МИД разослал соответствующие предупреждения всем иностранным диппредставительствам и международным организациям из-за вероятности "ответного удара" по столице Украины.

Депутаты Госдумы России, которые часто озвучивают позиции Кремля, также заявили, что для ударов по Киеву могут использовать баллистические ракеты средней дальности "Орешник". Они назвали эти заявления "последним предупреждением Брюсселю".

Представитель Еврокомиссии по вопросам внешней политики и безопасности Ануар Эль-Ануни 7 мая заявил, что ЕС не будет забирать своих дипломатов из Киева. Он также напомнил, что российские удары уже повреждали дипломатические миссии в украинской столице, в частности представительство ЕС в Украине.

Эль-Ануни отметил, что Россия снова пытается переложить ответственность за войну на Украину и только усиливает агрессию вместо демонстрации реального стремления к миру.

Аналитики считают, что Кремль пытается показать, будто может влиять на ситуацию с безопасностью в Киеве и давить на партнеров Украины из-за угроз эскалацией войны. В то же время такие заявления могут свидетельствовать о беспокойстве Владимира Путина из-за неспособности полностью защитить Москву и другие глубокие тыловые регионы от украинских ударов.

Вероятно, эскалация угроз со стороны Кремля накануне 9 мая призвана скрыть эту слабость через демонстрацию силы и запугивание Украины и ее союзников, в частности с помощью заявлений депутатов Госдумы о возможном применении ракеты "Орешник",

– говорится в отчете.

Кремль уже неоднократно использовал тему "Орешника" для давления на Украину и Европу, пытаясь принудить Киев к уступкам и запугивая западные страны размещением ракет в Беларуси.

Ранее Россия также пыталась заставить украинцев покинуть Киев через информационно-психологические операции, создавая впечатление возможного скорого наступления на столицу, а также через массированные удары по энергетической инфраструктуре зимой 2025 – 2026 годов.

Аналитики считают, что нынешние угрозы являются продолжением этой кампании психологического давления на Украину и ее партнеров.

К слову, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан также рассказал 24 Каналу, что Россия может попытаться применить ракету "Орешник", однако подобные угрозы уже звучали ранее. По его словам, россияне неоднократно готовились к запускам этой ракеты, осуществляли несколько пусков, часть из которых оказалась неудачной. В то же время эксперт подчеркнул, что в случае возможного применения "Орешника" украинцам стоит быть максимально осторожными на всей территории страны.

Соблюдает ли перемирие сама Россия?

Параллельно с многочисленными угрозами и заявлениями о якобы "перемирии", Россия продолжает боевые действия на фронте и не спешит соблюдать режим тишины.

Утром 8 мая Владимир Зеленский сообщил, что в течение ночи оккупанты продолжили атаки на украинские позиции – было зафиксировано уже более 140 обстрелов на фронте. Кроме того, говорится и о 10 случаях проведения штурмовых действий, больше всего – на Славянском направлении.

Также, по словам президента, было осуществлено более 850 атак с помощью различных типов беспилотников, в частности FPV, "Ланцет" и других ударных дронов. Вместе с тем, в прифронтовых районах постоянно фиксировалась активность разведывательных БпЛА в воздухе.

В своем обращении глава государства отметил, что все это четко свидетельствует о том, что с российской стороны даже имитационной попытки прекратить огонь на фронте не было.