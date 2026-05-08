Об этом сообщили в Службе безопасности Украины. Там рассказали, как россияне своими ударами стремятся сломать гражданских.

Какие российские преступления расследует СБУ?

Временно исполняющий обязанности председателя СБУ генерал-майор Евгений Хмара выступил на международной конференции "Объединенные ради справедливости. Ответственность за преступления против гражданского населения".

Он подчеркнул, что СБУ расследует более 130 тысяч уголовных производств, связанных с вооруженной агрессией России. В них исследуют 80 процентов всех преступлений, которые россияне совершили на территории Украины за время вторжения.

Туда учитывают и обстрелы энергетической инфраструктуры. К сожалению, с начала полномасштабного вторжения только по нефтегазовой инфраструктуре враг совершил 596 таких ударов.

Следователи СБУ системно работают над тем, чтобы установить виновных. За каждым ударом стоят конкретные имена и фамилии. Поэтому наша задача – не только зафиксировать последствия атак по критической инфраструктуре и доказать их системный характер, но и установить исполнителей, командиров и организаторов. И потом – привлечь их к ответственности. СБУ делает и будет делать все возможное, чтобы найти и наказать виновных,

– подчеркнул Евгений Хмара.

Для чего Россия атакует гражданскую инфраструктуру?

Оккупанты специально целят по предприятиям, которые обеспечивают украинцев отоплением, газом, водоснабжением. То есть по тем, от которых зависит жизнедеятельность гражданских.

"Повреждение одного такого инфраструктурного узла может нарушить функционирование всех связанных с ним систем. Именно в этом заключается логика врага: критическая инфраструктура используется как точка влияния на устойчивость общества, базовые условия жизни, ощущение безопасности и способность гражданского населения выдерживать длительную войну", – объяснил Хмара.

Такие удары – системная политика террора против украинского народа. Эти удары не парализовали украинскую армию и не остановили логистику фронта. Их очевидное следствие другое – создание гуманитарного давления на гражданское население, прежде всего в зимний период,

– добавил глава СБУ.

Как Украина раскрывает российские военные преступления?

Служба безопасности постоянно собирает, проверяет и систематизирует доказательную базу, затем направляет материалы в суд. Кроме этого, данные интегрируют в международные механизмы, в том числе процессы Международного уголовного суда.

Впоследствии материалы становятся основой для принятия решений о применении санкций в отношении лиц и структур, причастных к агрессии против Украины. Сейчас более тысячи россиян получили подозрение в совершении военных преступлений.