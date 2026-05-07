Об этом говорится в заметке омбудсмена Дмитрия Лубинца.

Смотрите также Фермеры на оккупированных территориях массово уничтожают овощи из-за блокирования сбыта

Как Украина хочет вывезти людей с оккупированной Херсонщины?

Лубинец написал, что критической остается ситуация в Олешках, Голой Пристани, Старой Збурьевке и Новой Збурьевке Херсонской области.

Российские оккупанты блокируют выезд людей и препятствуют поставке базовых товаров и медикаментов. Население сократилось с около 40 000 до примерно 6 000 человек, в частности в Олешках – с 24 000 до около 2 000. В общем более 6 000 человек могут нуждаться в гуманитарной помощи, среди них около 200 детей. Большинство из них – маломобильные,

– говорится в заметке.

В Алешках люди страдают от гуманитарной катастрофы, масштабных разрушений и уничтоженной гражданской инфраструктуры. Город и близлежащие населенные пункты не имеют надлежащего доступа к воде и пище, медицинской помощи.

Омбудсман обращался в Международный комитет Красного Креста и к уполномоченному по правам человека в России о необходимости организации безопасной эвакуации гражданского населения.

Алешки сейчас: смотрите видео 34 бригады морской пехоты

В МККК заявили, что готовы способствовать организации выезда граждан Украины с этой территории.

"Сейчас идет работа со всеми причастными сторонами по наработке безопасных путей эвакуации. После согласования решений будут осуществлены конкретные шаги для выезда гражданских лиц, которые в этом нуждаются. Со своей стороны мы передали в МККК обобщенный перечень людей, нуждающихся в помощи, в частности эвакуации, и находимся с ними на постоянной связи", – добавил Лубинец.

Он надеется, что будут обеспечены реальные гуманитарные решения, которые позволят организовать безопасный выезд гражданских лиц на подконтрольную правительству Украины территорию.

Обратите внимание! Журналистка из Херсона Евгения Вирлич рассказала 24 Каналу: россияне сознательно прикрываются гражданскими как живым щитом, ведь ВСУ не будут бить по ним. На оккупированной Херсонщине сейчас условия как при Голодоморе.

Катастрофа на оккупированной Херсонщине продолжается давно

Россия захватила Алешки в первый день войны, 24 февраля 2022 года. С тех пор город оказался отрезанным от "большой земли".

6 мая 2026 года в издании The Telegraph вышла статья, где было сказано: в городе остались старики, больные или те, кто не желает рисковать и отправляться в путь. Люди голодают, а город постепенно разрушается.

С момента разрушения Каховской дамбы в июне 2023 года, в результате чего была затоплена значительная часть города, уничтожены дома и инфраструктура, Олешки остались без надежного электричества, газа и проточной воды,

– привели данные журналисты.

Они также процитировали украинские СМИ, что зимой целые районы остались без еды. Горожане пробовали охотиться на диких птиц, в том числе голубей, и есть собачий корм.

В апреле 2026 года команда фонда "Восток SOS" собрала свидетельства очевидцев и информировала: россияне блокируют город. Люди, которые пытаются выехать, подрываются на минах. Тела погибших могут лежать неделями на дорогах – их не забирают из-за атак дронами. Одну из дорог назвали дорогой смерти, потому что там погибло слишком много. Важно, что в городе есть дети и те, кто потерял документы после затопления города в 2023 году – они не могут выехать без украинского или российского паспорта.